شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، وبكفاءة وبطولة قوات المسلحة، وتكاتف مؤسسات الدولة أن نحمى الوطن الغالى من الفوضى، وتدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية.

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "خضنا العملية الشاملة فى سيناء للقضاء على قوى الشر والظلام، ونجح رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى حماية الوطن وصون كرامته، حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان وسط محيط إقليمى شديد الخطورة".

وأضاف الرئيس: "وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم، وواجهنا الأوضاع الراكدة، واتخدنا القرارات الصعبة من أجل بناء الاقتصاد".