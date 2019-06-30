الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو عام 2013 من أعظم أيام التاريخ المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تحتفل بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، تلك الأيام التى لا تزال حية فى هذا الجيل الذى انتفض للحفاظ على وطنيته وهويته المصرية الأصيلة.
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو، أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى أحاطت بتلك الأيام عام 2013، إلا أنها أعظم أيام التاريخ.
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