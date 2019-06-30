شكرا لقرائتكم خبر عن التكاتك والقمامة تتصدر شكاوى أهالى المحافظات للتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، التى ترد إلى الإدارة المركزية للشكاوى بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات المعنية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن محافظة القاهرة استجابت لشكوى أهالى المطرية من تراكم مياه الصرف الصحى، حيث تمكنت حملة من إزالة مخلفات الصرف الصحى وتسوية الشارع، وشكوى أهالى السيدة زينب من انتشار ظاهرة التكاتك والقمامة وقامت بالفعل إدارة المرور بحملات لمصادرة التكاتك المخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بالإضافة إلى شكوى أهالى سراى القبة من وجود عربات فول فى الشوارع وتم نزل حملة ورفع عربات الطعام المخالفة وإزالة أسباب الشكوى .

وفى محافظة الجيزة، تم الاستجابة لشكوى أهالى أرض اللواء بالعجوزة من وجود تراكمات قمامة أمام مزلقان أرض اللواء تم رفع القمامة يومياً أمام الكوبرى صباحًا ومساءاً ونقلها للمقالب العمومية والمتابعة باستمرار.

وشكوى أهالى الهرم من وجود بناء مخالف وتم بالفعل نزول حملة وإزالة الدور المخالف، شكوى اهالى مدينة الجيزة من تراكم القمامة وتم الاستجابة السريعة وإزالة تراكمات القمامة، شكوى اهالى بولاق الدكرور من عدم وجود صناديق قمامة بشوارع الحى وتم بالفعل وضع صناديق للقمامة بشارع الملكة المذكور بالشكوى.

كما تم الاستجابة لشكوى أهالى فيصل من مخالفات المقاهى بالشارع وتم تزول حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق وتم رفع الإشغالات فى شارعى المطبعة والهرم، شكوى اهالى الوراق من وجود قمامة وتم نزول حملة وإزالة تراكمات القمامة، شكوى أهالى أرض اللواء بالعجوزة من تراكم مياه الصرف تم إصلاح الأعطال فى الصرف الصحى وإزالة تراكم المياه.

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وفى محافظة القليوبية تضرر الأهالى من وجود تراكمات مخلفات وقمامة بشبين القناطر وعلى الفور تم التعامل و رفع المخلفات فى المنطقة ويتم رفعها بانتظام يومياً، مطالبة الاهالى بتسوية طريق مدخل عزبة شكر الله وتمت الاستجابة وتسوية الطريق المذكور، شكوى الاهالى من وجود قمامة أمام أحد أعمدة الإنارة بقليوب وتم نزول حملة ورفع القمامة بانتظام، شكوى المواطنين من وجود مخلفات على مصرف الحسانية وعلى لفور تم نزول حملة وتطهير مصرف قرية الحسانية وإزالة المخلفات، شكوى من وجود تراكم قمامة بشارع نادى اريس وتم التعامل مع الشكوى ورفع القمامة .

وفى محافظة المنوفية تم الاستجابة لشكوى الاهالى من تراكم قمامة بشارع مركز الباجور وتمت الاستجابة و رفع المخلفات، وفى الفيوم تم الاستجابة لشكوى شباب قرية الروضة من وجود مخلفات بأرض مركز طامية وتمت الاستجابة و رفع المخلفات.

كما تم الاستجابة لشكوى أهالى شطا فى محافظة دمياط من وجود تعديات على أملاك الدولة بمنطقة شطا خلف الدفاع المدنى وتم نزول حملة وإزالة التعديات التى قام بها المواطن نتيجة إخلاله ببنود التعاقد بمنطقة حوض تل الوردة 135.

وفى محافظة الغربية الاستجابة لشكوى الاهالى من انتشار ظارهرة التوكتوك والقمامة وعلى الفور تم التحرك السريع ومصادرة العربات المخالفة فى حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور، كما تم رفع القمامة والمخلفات بصفة منتظمة، شكوى الاهالى بالمحلة الكبرى لوجود تراكم قمامة تم نزول حملة وإزالة تراكمات القمامة .

واستجابت محافظة البحيرة لشكوى أهالى دمنهور من تراكم مياه الصرف الصحى وتم بالفعل نزول حملة وإزالة وتطهير شارع الحسن البصرى بدمنهور وإزالة أسباب الشكوى، كما استجابت محافظة الدقهلية لمطالبة الأهالى بتطهير وإزالة المخلفات أمام نطاق مصرف الطويل البحرى بمدينة المطرية وتم بالفعل تم تطهير وإزالة الحشائش والمخلفات امام نطاق مصرف الطويل، وشكوى اهالى قرية دنديط من وجود قمامة بالقرية وبالتعامل مع الشكوى تبين انه يتم رفع القمامة يومياً وتتم المتابعة المستمرة عليها وتم رفع القمامة المشار إليها بالشكوى .

وفى الاسماعيلية، تم الاستجابة لشكوى الاهالى من تراكم القمامة فى منطقة زايد وتمت الاستجابة ورفع المخلفات بصفة مستمرة على مدارى 24 ساعة على 3 دوريات فى منطقة زايد، وفى بورسعيد تم الاستجابة لشكوى الاهالى من وجود أكشاك مخالفة بحى الضواحى وتم رفع جميع الأكشاك المخالفة والأكشاك الموجودة حالياً مرخصة طبقاً للقانون .

كما الاستجابة لشكوى أهالى فى محافظة المنيا متراكم القمامة بشارع العبور بمغاغة وتم تزول حملة ورفع المخلفات وإزالة أسباب الشكوى.