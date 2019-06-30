اليوم.. الكنيسة تحتفل بقداس تجليس الأنبا انطونيوس مرقس مطرانًا لجنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل ايبراشية جنوب أفريقيا للكنيسة القبطية اليوم بقداس تجليس الانبا انطونيوس مرقس مطرانًا على جنوب أفريقيا وهى الايبراشية الجديدة التى أعلن البابا تواضروس عن تأسيسها الأسبوع الماضى. وحضر طقس التجليس لفيف من الأساقفة والمطارنة كان البابا قد أوفدهم لجنوب أفريقيا للمشاركة فى التجليس وضم الوفد الأنبا إبرام مطران الفيوم الأنبا مرقس مطران شبر الخيمة والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا نيافة الأنبا بسادة مطران إيبارشية إخميم وساقلته والأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، و الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى .

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