"ماكينات عملاقة وتكثيف العمالة".. متحدث المترو يكشف خطة إنهاء المرحلة الثالثة من خط "العتبة- الكت كا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة أزالت كافة التحديات لتنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، ورفع معدلات تنفيذ المرحلة لسرعة الإنجاز.

وأضف "رأفت" في تصريحات لمصراوي، أن الهيئة تستعد لإدخال ماكينات الحفر العملاقة بمحطتي جمال عبد الناصر وجامعة القاهرة، بجانب تكثيف المعدات والعمالة بالمواقع، إضافة إلى إعادة وضع جدول زمني مضغوط ومحدد لسرعة الانجاز الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث من "العتبة – كيت كات"، والانتهاء منها 2021.

ولفت إلى أنه يجرى "تكثيف أطقم العمالة بكل بند من بنود التنفيذ، من خلال الحصول على خدمات العمالة في المحطات التي انتهت من بنودها وتخصصها، ونقلها إلى محطة لم تنته من هذا البند"، مؤكدا أنه لم يستعين بعمالة من خارج المرحلة، إنما نقل داخلي للعمالة، لزيادة معدلات التنفيذ.

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وأكد متحدث المترو أن إحدى ماكينات الحفر العملاقة بدأت في عملها بمحطة عبدالناصر وصولا إلى محطة ماسبيرو، بينما الماكينة الثانية متواجدة بمنطقة أوبورواش استعدادا لدخولها بمحطة جامعة القاهرة قريبًا.

ولفت إلى أن إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ حوالى 44.5 مليار جنيه، مؤكدا أن الخط الثالث سيخدم مجموعة من المناطق التبادلية ومنها الربط مع خط "مونوريل" العاصمة الإدارية عند محطة الاستاد، والربط مع القطار الكهربائي عند محطة عدلي منصور والربط مع الضبعة بمحطة روض الفرج التبادلية.

وتنقسم أعمال المرحلة الثالثة إلى عدة مجموعات عمل (الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الألكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر).

وتبلغ طول المرحلة بالكامل 17.7 كم، متضمنه 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من (العتبة - الكيت كات) غربا ثم تتفرع لإتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.