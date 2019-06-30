مسئول بالآثار: 2019 عام ترميم الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد عاطف

وصف الدكتور غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار، عام 2019 بأنه عام ترميم الأهرامات، مشيرا إلى أنه تم بدء المرحلة الثانية من ترميم هرم اللاهون بالفيوم، بعد افتتاح المرحلة الأولى أمام الجمهور، الجمعة، للمرة الأولى أمام الجمهور.

وقال سنبل، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المرحلة الثانية من ترميم هرم اللاهون سوف تشترك فيه الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار مع إدارة هندسة هرم اللاهون، والإدارتين تابعتين لقطاع المشروعات لوزارة الآثار، وهو تزاوج مهم لإعادة بناء الأجزاء المتهدمة من الهرم، وحماية الهرم من المياه الجوفية خاصة انه قريب من جبل الصفرة، بالإضافة لترميم حجرة الدفن الرئيسية وتثبيت الطفلة بالهرم.

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وأضاف سنبل: :خلال عام 2019 سننتهي كذلك من ترميم هرمي سنفرو وامنمحات الثاني في منطقة دهشور، وهما هرمان لهما أهمية أثرية كبيرة".

وشدد سنبل على أن وزارة الآثار تحرص على ترميم الأهرامات أمر جديد عليها ولم نسمع به من قبل إلا في هذا العهد، مما يدل على أن استراتيجية الوزارة تسير في الطريق الصحيح.

وأكد أن "تعاون بين المحافظات المختلفة مع الآثار يختلف باختلاف شخصية المحافظ فمنهم من يهتم بالآثار ويذلل لها كل العقبات ومنهم من لا يدرك أهمية الاهتمام بالآثار والتراث الإنساني".