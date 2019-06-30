أخبار مصر | ننشر بالصور مظاهر التلف في جامع "قايتباي" في الفيوم.. وكيف تم علاجها؟

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قال شعبان عبد المنعم المدير التنفيذي لمشروع ترميم جامع خوند أصلباي الشهير بقايتباي في الفيوم، إن المسجد كان يعاني من إهمال امتد إلى ما يزيد عن 120 عام، حيث أن آخر ترميم حدث بالمسجد كان في عام 1893م، بواسطة لجنة حفظ الآثار العربية.

كتلة المدخل

وأوضح عبد المنعم أن مدخل المسجد وهو عبارة عن كتلة حجرية ضخمة كانت تعاني من اتساخات وأتربة وتآكل أحجارها بسبب عوامل التعرية والرطوبة المنتشرة على جدرن المدخل، والتى تسببت في انتشار طبقات الأملاح المتحجرة على كافة جوانب المدخل، كما عانى المدخل من فقدان لأجزاء من الأحجار على جانبيها.

وتم التعامل معها أولًا باستخلاص الأملاح وإزالة الكتل الحجرية المتهالكة واستبدالها بكتل حجرية مماثلة لها فى الحجم والشكل والتكوين.

باب الجامع

ويتوسط المدخل فتحة باب يغلق عليها مصراعان من الخشب المصفح بشرائح من النحاس مزخرفة بزخارف عربية مورقة من طراز الأرابيسك، وقد فقدت بعض الشرائح نتيجة لسرقتها واحتاجت إلى أعمال ترميم دقيق لمحتوايته كما كان يعاني أيضًا من الاتساخات والأتربة الملتصقة به، كما كانت أبواب الجامع الداخلية تعاني من أتربة واتساخات ومن وجود بعض طبقات من الجير عليها وجود طبقات صمغيه نتيجه الترميم السابق، وقد تم التعامل معها ومعالجتها.

المحراب والأعمدة

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وقال عبد المنعم إن الأعمده من وجود طبقة أسمنتية بالإضافة إلى بعض الأتربة والاتساخات وفضلات الطيور عليها، كما كان محراب الجامع يعاني من الضعف الشديد في الآيات القرآنية الموجوده به، كما عانت أعمدة المحراب من ضعف شديد مع وجود طبقه أسمنتيه عليها، وكذلك بهتان الألوان الرئيسية به

واجهات الجامع الخارجية

وأشار عبد المنعم أن واجهات الجامع الخارجية كانت تعاني من شروخ عميقة وخاصة في الجزء الأسفل من حوائط المسجد مثل باقي أجزاء المسجد، وعانت أيضًا من فضلات طيور، وفقدت أيضًا بعض شبابيكها الخارجية، كما عانت من أتربة واتساخات شديدة الالتصاق، كما عانت أيضًا من كتل أسمنتية ضخمة وجدت في الجزء الأسفل من الواجهة الشمالية، كما عانت الحوائط الخارجية منعوامل تعرية شديدة أدت لتساقط الملاط وتآكل الطوب في أجزائها السفلية.

غرفة الضريح والأرضيات

وأضاف عبد المنعم أن غرفة الضريح في المسجد عانت من ضعف شديد في طبقة الملاط وتلف بالطوب نتيجه عوامل الرطوبة والحرارة، كما عانت أرضيات المسجد من وجود طبقه أسمنتية بسبب أعمال حقن تمت في الترميم السابق وأيضا عانت ضعف في بلاطات أرضية المسجد.

وعن المشروع نفسه ومراحل ترميمه قال عبد المنعم إن مشروع ترميم مسجد قايتباى بدأ في أول نوفمبر 2018، باستلام الموقع من منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بالفيوم، واستمر العمل على مدار خمسة أشهر متواصلة حيث وصلنا الليل بالنهار خاصة فى شهر رمضان الكريم.

وأضاف بدأنا فى إزالة طبقات البياض التالف من الحوائط من الداخل والخارج وكذلك إزالة الطوب التالف من الجدران ورفع نواتج التكسير والطوب التالف ونقلها إلى المقالب العمومية وتنظيف المسجد.

قمنا بإعادة الملاط أماكن نظيره التالف، وبنفس مكونات الملاط الأثري وبنفس التكنيك والطريقة القديمة، حيث تم عمل البياض على طبقتين، طبقة البطانة المكونة من الجير السمالوطي والرمل والتبن والكاولينا، ثم طبقة الضهارة أو الفكرية المكونة من الجير والرمل ثم تم بناء أماكن الطوب التالف باستخدام طوب أحمر مصمت وبمونة الجير المضاف إليها الحمرة الناعمة.

وأشار عبد المنعم إلى أنه تم تبليط الأرضيات بالبلاك المعصرانى والمستخدم قديمًا فى تبليط الأرضيات ثم تمرير وحقن الشروخ وهذه البنود تدرج تحت ما يعرف بالترميم الإنشائي، ثم تأسيس وتجهيز أعمال الكهرباء داخل المسجد بالكامل وتركيب وحدات الإضاءة والمشكاوات.