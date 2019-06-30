أخبار مصر | "الأطباء" تعلن موعد آخر أيام تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تعلن موعد آخر أيام تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت اللجنة الانتخابية بنقابة الأطباء، أن باب الترشح مفتوح اليوم الاحد 30 يونيو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا كآخر يوم للترشح فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة ومقعد نقيب الأطباء.

وأوضحت النقابة أنه من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات لكل المستويات النقابية، يوم الجمعة الثانى من شهر أكتوبر كل عامين، وفقا للمادة 44 من قانون النقابة، وتنص المادة 53 على أنه يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاث أعضاء من مجلس النقابة المختص وثلاثة مندوبين عن المرشحين، بحيث لا يكون أحد من هؤلاء جميعا من بين المرشحين فى الانتخابات فى نفس العام.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت عن فتح باب الترشيح منذ 10 ايام وترشح على مقعد النقيب 16 مرشح حتى الآن أبرزهم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء الحالى والدكتورة منى مينا والدكتور ايهاب الطاهر والدكتور أسامة عبد الحي.

