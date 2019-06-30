شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية عن تعازيها فى ضحايا انهيار منجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن وفاة نحو 43 شخصا، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيق فى تلك المحنة.
وعبرت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد - عن التعازى لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.