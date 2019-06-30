شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية عن تعازيها فى ضحايا انهيار منجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن وفاة نحو 43 شخصا، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيق فى تلك المحنة.

وعبرت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد - عن التعازى لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.