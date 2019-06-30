الارشيف / أخبار مصر

مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية عن تعازيها فى ضحايا انهيار منجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن وفاة نحو 43 شخصا، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيق فى تلك المحنة.

وعبرت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد - عن التعازى لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا