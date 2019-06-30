شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منطقة آثار أسوان والنوبة، عن فتح باب المعابد الأثرية، لمتابعة عروض الصوت والضوء بالمجان، مساء اليوم الأحد، بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.
قال محمد الإدريسى، مسئول الأمن الأثرى بمنطقة إدفو الأثرية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 "، إن شركة الصوت والضوء بمعبد إدفو، ومعبد فيلة ومعبد أبوسمبل، قررت فتح أبوابها بالمجان أمام المصريين، لمشاهدة عروض الصوت والضوء فى تلك الأماكن بالمجان، مساء اليوم، وذلك فى إطار احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.
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