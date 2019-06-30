اعرف شروط الحصول على موافقة الحماية المدنية لإقامة مشروعات جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل عدد من المواطنين، عن شروط الحصول على موافقة الحماية المدنية، على إقامة المشروعات الجديدة، و"الخليج 365" يوضح الإجراءات التى يجب اتباعها للحصول على تلك الموافقة."الإجراءات"
1- تقوم الجهة طالبة الخدمة بتقديم تقرير استشارى هندسى "تخصص حريق"، موضحاً به وصف المشروع تفصيلاً، ومصادر الخطورة به، وأنظمة الإطفاء والإنذار المقترح تركيبها بالمشروع.
2- مراجعة التقرير من الناحية الفنية، وفقاً لمعايير الكود المصرى، لوقاية المنشآت من أخطار الحريق.
3- يتم تحرير تقرير فنى متضمناً إما الموافقة على إقامة المشروع، أو الملاحظات الفنية والبنود المطلوب تعديلها بالتقرير الهندسى المقدم قبل البدء فى التنفيذ.
4- يتم مخاطبة الجهة مانحة الترخيص بالتقرير الفنى المحرر."المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"
1- أن يتوافق التقرير الاستشارى الهندسى المقدم من الجهة طالبة الخدمة، مع معايير الكود المصرى لوقاية المنشآت من أخطار الحريق."المستندات المطلوبة"
1-تقرير استشارى هندسى " تخصص حريق"، موضحاً به وصف المشروع تفصيلاً، ومصادر الخطورة به، وأنظمة الإطفاء والإنذار المقترح تركيبها بالمشروع.
2-خطاب موجه من الجهة المانحة للترخيص، يتضمن طلب الرأى الفنى للحماية المدنية فى إقامة المشروع.
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