شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف شروط الحصول على موافقة الحماية المدنية لإقامة مشروعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل عدد من المواطنين، عن شروط الحصول على موافقة الحماية المدنية، على إقامة المشروعات الجديدة، و"الخليج 365" يوضح الإجراءات التى يجب اتباعها للحصول على تلك الموافقة.

"الإجراءات"

1- تقوم الجهة طالبة الخدمة بتقديم تقرير استشارى هندسى "تخصص حريق"، موضحاً به وصف المشروع تفصيلاً، ومصادر الخطورة به، وأنظمة الإطفاء والإنذار المقترح تركيبها بالمشروع.

2- مراجعة التقرير من الناحية الفنية، وفقاً لمعايير الكود المصرى، لوقاية المنشآت من أخطار الحريق.

3- يتم تحرير تقرير فنى متضمناً إما الموافقة على إقامة المشروع، أو الملاحظات الفنية والبنود المطلوب تعديلها بالتقرير الهندسى المقدم قبل البدء فى التنفيذ.

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4- يتم مخاطبة الجهة مانحة الترخيص بالتقرير الفنى المحرر.

"المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"

1- أن يتوافق التقرير الاستشارى الهندسى المقدم من الجهة طالبة الخدمة، مع معايير الكود المصرى لوقاية المنشآت من أخطار الحريق.

"المستندات المطلوبة"

1-تقرير استشارى هندسى " تخصص حريق"، موضحاً به وصف المشروع تفصيلاً، ومصادر الخطورة به، وأنظمة الإطفاء والإنذار المقترح تركيبها بالمشروع.

2-خطاب موجه من الجهة المانحة للترخيص، يتضمن طلب الرأى الفنى للحماية المدنية فى إقامة المشروع.