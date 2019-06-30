شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجالية المصرية فى لندن تستعد للاحتفال بذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أبناء الجالية المصرية فى بريطانيا، لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، تعبيرا عن حبهم لوطنهم الأم مصر.

وكشف مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، إن الاحتفالية ستبدأ من أمام مقر السفارة المصرية هناك بالأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإحياء ذكرى هذا اليوم التاريخى الذى خرج فيه ملايين المصريين بالشارع المصرى لتفويض الرئيس السيسى لخلاص مصر وإنقاذها من حكم الإخوان.

وأشار رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مظاهر الاحتفال تشهد أيضا التوجه لحديقة الهايد بارك بلندن للاستماع إلى الأغانى الوطنية وإلقاء الكلمات للحاضرين من الرموز الوطنية حول التنمية والأمن فى مصر.