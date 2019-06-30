شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار العاهل الأردنى يكرم رئيس مركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المهندس سعد هايل السرور، وزير الداخلية الأردنية سابقا رئيس مجلس النواب الأردنى السابق، ومستشار العاهل الأردنى الهاشمي الملك عبد الله الثانى، الدكتورة نهلة الصعيدى، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.

جاء ذلك في حفل لتكريم ١٠٠ شخصية ساهمت في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها والذى أقامه مجلس E turn الدولي، برئاسة الدكتورة بسمة السليم، ضمن فعاليات ملتقى eTurn العالمى 2019 تحت عنوان: ” أفكار إبداعية فى تعليم العربية للناطقين بغيرها ونشر الوسطية".

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الجدير بالذكر، ترأست "الصعيدى" مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، يناير الماضي، واستطاعت أن تقدم العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، حيث عقد المركز دورات تدريبية للمعلمين، ودورات تثقيفية للطلاب، ونظم رحلات للطلاب الوافدين بعدد من محافظات المحروسة منها: أسوان، والفيوم .

ووافق المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة إمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى الثانى والعشرين من مايو الماضى، على المقترح المقدم من قبل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والخاص بإنشاء مرحلتى رياض الأطفال والابتدائية للطلاب الوافدين، وذلك بمعهد البعوث الإسلامية.