شكرا لقرائتكم خبر عن ورش صيانة الحدائق المتخصصة بالقاهرة تحول الخردة لمقاعد جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن المشروع أجرى العديد من الصيانات لمئات المقاعد بحدائق القاهرة، وذلك بالجهود الذاتية، من خلال ورش الصيانة الخاصة بالمشروع.

ورصد ”الخليج 365” أعمال الصيانة التى تتم بورش صيانة مشروع الحدائق المتخصصة، حيث يصل عدد الحدائق التى يتم بها الصيانة لـ32 حديقة متخصصة، بالعاصمة.

وقال اللواء محمد سلطان، لـ"الخليج 365"، إن أعمال الصيانة وتجديد المقاعد وفرت على الحدائق مئات الآلاف، حيث يصل تكلفة المقعد الجديد لأكثر من 3 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن أعمال الورش لا تقتصر على المقاعد فقط وانما صيانة الأسوار وتصنيع أسوار جديدة.

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وأضاف مدير الحدائق المتخصصة، أن مخازن الورش كان يتراكم بها مئات المقاعد المهملة، فتم شراء أخشاب جديدة واعادة تجديد المقاعد ودهانها لتزين الحدائق وتخدم زوارها.