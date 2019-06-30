شكرا لقرائتكم خبر عن "100 مليون صحة" لـ"الأطفال": تناول البطيخ يقوى المناعة والعظام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة 100 مليون صحة، أن تناول البطيخ يقوى جهاز المناعة والعظام خاصة لدى الأطفال، وقالت مبادرة 100 مليون صحة فى منشوراتها الدورية، أن صحة الأطفال هامة ويجب متابعتها بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة .
وأضافت المبادرة، أن الرياضة تغرس فى الطفل الروح الاجتماعية والتعاون المستمر، كما أنها ترفع التركيز ونصحت المبادرة الأطفال بتناول الخضار والفاكهة بصورة منتظمة.
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