منى تطلب خلع ابن الجيران: "فوجئت بأنه لص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فاطمة عادل:

"بيسرق ويأكلني حرام".. بهذه العبارة بررت "منى. م" دعواها التي طالبت فيها بخلع زوجها "م.ح" أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس.

وقالت صاحبة الدعوى رقم 601 لسنة 2018، إنها تزوحت من ابن الجيران، عن قصة حب منذ صغرهما، رغم رفض والدها له بسبب سمعته السيئة.

وأضافت السيدة العشرينية، أنها مع الأيام تأكدت من حديث أهالي المنطقة عن شريك حياتها، ينفق أموال طائلة رغم عدم عمله بأي وظيفة، وعند مواجهته بمصدر المال يتهرب دون رد.

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ذات ليلة، قَدم الزوج في وقت متأخر، تسلل نحو شرفة المنزل، اتصل بأحد أصدقاءه، ليتفق معه على عملية سرقة جديدة في أحد المنازل، سينفذونها خلال أيام، للحصول على مبلغ مالي كبير، خلال ذلك كانت "منى" تراقبه، سمعت المكالمة، وأصيب بصدمة عارمة.

بعد أن انتهى الزوج من حديثه الهاتفي، تحدثت إليه الزوجة مباشرة، وعيناها تملأها الدموع، فاعترف الأول بأنه متعثر في إيجاد وظيفة، لذلك لجأ إلى السرقة، لتدبير تكاليف حياته الزوجية.

اتفق الزوجان على طي صفحة السرقة نهائيًا، والاتجاه نحو الحياة المعتدلة، دون مال "حرام"، لكن بعد مرور أيام قليلة اكتشفت "منى" بأن زوجها مازال يمارس "السرقة" فتركت منزلها على الفور، وذهبت إلى محكمة الأسرة، ورفعت دعوى طالبت فيها بخلعه، ولاتزال منظورة حتى الآن.