القاهرة 35.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 25 33

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 32

مطروح 23 30

السلوم 24 31

سيوة 24 39

بورسعيد 24 30

دمياط 25 30

الزقازيق 23 36

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 36

العريش 24 32

رفح 25 31

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رأس سدر 26 37

نخل 19 36

نويبع 27 38

طابا 25 36

كاترين 19 32

الطور 27 36

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 30 41

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 36

بنى سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 38

سوهاج 27 38

قنا 28 39

الأقصر 29 39

أسوان 30 41

أبو سمبل 30 41

الوادى الجديد 29 41

شلاتين 29 37

ابو رماد 30 36

حلايب 31 34

رأس حدربة 31 33