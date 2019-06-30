اليوم.. عرض مجاني للصوت والضوء بالكرنك بمناسبة ذكرى 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت شركة الصوت والضوء بمنطقة الكرنك، عن تقديم عرضا إضافيا مجانيا بمعابد الكرنك للمواطنين المصريين والأشقاء العرب والأجانب المقيمين، اليوم الأحد الموافق، بمناسبة العيد السادس لثورة 30 يونيو وتشجيعا للسياحة الداخلية.

وأوضح حاتم الصغير، المشرف العام على عروض الصوت والضوء، أن العرض سيكون باللغة العربية وسيقام في تمام الساعة التاسعة مساءًا ولمدة ساعة، مشيرا إلى أن العرض لكل الفئات والأعمار، وتصل القدرة الاستيعابية للعرض لنحو 1500 شخص.

ومن جانبه، أوضح المستشار سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما أنه في إطار المشاركة المجتمعية لشركة مصر للصوت والضوء والسينما، أقامت الشركة عروضًا مجانية بمعابد الكرنك في عيد الأقصر القومي ويوم اليتيم واليوم العالمي لذوي الإعاقة، وأعياد تحرير سيناء وليلة رأس السنة مؤكدا أن هذا العرض سيقام أيضا في منطقة الهرم وفيلة وإدفو وأبو سمبل.