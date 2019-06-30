أخبار مصر | عاجل.. وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس السيسي محل إشادة وتقدير دولي واسع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس السيسي محل إشادة وتقدير دولي واسع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن تجربة مصر للارتقاء بصحة المصريين ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقارة الأفريقية محل إشادة وتقدير دولي واسع وكبير من كافة الدول والمنظمات والهيئات العالمية ويرونها خطوة سباقة تقوم بها الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الصحة في تصريحات للوفد الصحفي في أوساكا، حيث كانت ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس بقمة مجموعك العشرين، أن مصر تسعي خلال الفترة الحالية لنقل تجربتها وخبرتها في علاج فيروس "سي " إلى الأشقاء الأفارقة، في إطار الدعم الموجه للدول الأفريقية في مجال الصحة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"، وذلك في 7 دول أفريقية خلال الفترة الحالية، وسيتم الدخول في 7 دول أخرى خلال المرحلة المقبلة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل.

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وأضافت وزيرة الصحة، أن الدول التي شاركت في اجتماعات مجموعة العشرين باليابان ضمت ضمن وفدها الرسمي وزراء الصحة والمالية، نظراً لأن أجندة الموضوعات التي بحثتها القمة كانت من بينها ملف التغطية الصحية الشاملة أو التأمين الصحي الشامل التي تقوم به مصر خلال الفترة الحالية .

وقالت إن جودها مع وزير المالية للحديث عن تجربة مصر في التغطية الصحية الشاملة وتمويلها، موضحة أن مصر خطت خطوات عملية كبيرة في هذا الملف وستبدأ التجربة المصرية في التأمين الصحي خلال ساعات بمحافظة بورسعيد.

ولفتت وزيرة الصحة إلي أن الرئيس السيسي التقى على هامش حضوره اجتماعات مجموعة العشرين، رئيس منظمة الصحة العالمية، مؤكدة دعم المنظمة للخطوات المصرية في هذا الشأن بالإضافة إلى دعم المنظمة لمبادرة مصر للقضاء علي فيروس سي.