شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات والمتابعة": لجان مرورية للزراعات الصيفية لزيادة الإنتاج ومكافحة الآفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن هناك لجان مرورية على جميع الزراعات الصيفية وخاصة القطن لزيادة الإنتاج ومكافحة آفة القطن، مؤكدا: أنه تم توفير جميع احتياجات ومستلزمات ومبيدات مكافحة الآفة الموسم الحالى كإجراءات احترازية، خاصة بعد نشر أصناف جديدة مبكرة النضج وعالية الإنتاج من القطن المصرى.

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وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تكليفات للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بتوفير جميع مبيدات آفة القطن ومستلزمات المصائد وبدائل المبيدات اللازمة للمكافحة طبقا للمساحات التى يتم زراعتها من القطن، حيث يتم الاعتماد على المبيدات الحيوية كأساس للمكافحة وكذا المكافحة الحيوية لتقليل الاعتماد على المبيدات.

وأوضح "الشناوى" أنه منذ بدء زراعات المحصول الصيفى، تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات، بالإضافة إلى لجان مرورية لمتابعة عمليات صرف الأسمدة طبقا للجان المعاينة والأرض المنزرعة فعليا، وحملات أخرى لحث المزراعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحصول الصيفى وخاصة الذرة للحد من الاستيراد.