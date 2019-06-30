شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الذهاب للمقر الجديد.. تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ غدا الإثتين العمل رسميا بمقر مصلحة الجوازات الجديد في العباسية، وهو أحد أهم المواقع الشرطية الخدمية المتطورة. ويقدم الخليج 365 للقراء شرحا لأهم المستندات اللازمة للحصول علي جواز السفر قبل الذهاب للمقر الجديد : • بطاقة الرقم القومي سارية المفعول أو في فترة المهلة ثلاثة أشهور. •يتعين تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر ، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة. Advertisements • تقديم عدد 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6. • مستند التجنيد بالنسبة للذكور. • المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل الذهاب للمقر الجديد.. تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.