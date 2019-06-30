تعرف على كيفية التواصل مع مصلحة الجوازات عبر البريد الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمنطقة العباسية لاستقبال المواطنين والأجانب وتقديم كافة الخدمات لهم اعتبارًا من صباح يوم الاثنين المقبل، يمكن للمواطن التواصل مع الجوازات من خلال البريد الإلكترونى : [email protected]
وتقرر افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمنطقة العباسية، بديلا عن مجمع التحرير، لاستقبال المواطنين والأجانب وتقديم كافة الخدمات لهم اعتبارًا من صباح يوم الاثنين أول يوليو المقبل.
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