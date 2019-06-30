شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد بمقر إقامته بمدينة أوساكا اليابانية، رئيس مجموعة شركات تويوتا اليابانية، الذي عرض مجمل أنشطة الشركة في مصر خلال الفترة الماضية ومشروعاتها المستقبلية.

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