شكرا لقرائتكم خبر عن مجلسا النواب والشورى البحرينى: النظام القطرى يمارس سياسة إثارة الفتن وشق الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلسا الشورى والنواب الممثلين عن الشعب البحرينى رفضهم التام لاستمرار ممارسات النظام القطرى وتعمّده اثارة الفتن والتأجيج والتدخّل السافر المعتاد منه فى الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وإثارة الفتن وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية.

وأفاد بيان مشترك عن المجلسين نشرته وكالة أنباء البحرين أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعى حول إنتاج (قناة الجزيرة) القطرية عبر برنامجها المغرض (ماخفى أعظم)، لفيلم تسجيلى بهدف إثارة الفتن فى المجتمع البحرينى، الذى أثبت فى مختلف الظروف والمحن تلاحمه وتماسكه بمختلف أطيافه ومكوناته بقيادة ولى الأمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

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وشدد البيان على أن أية محاولات للعبث بالنسيج المجتمعى البحرينى من قبل أدوات إيران المسمومة فى المنطقة كقناة الجزيرة القطرية لن تلقى إلا الفشل والرفض التام والتصدى من شعب البحرين الذى يؤكد دومًا هويته العربية والإسلامية وانتمائه لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجى واحترامه لروابط الأخوة، ووحدة المصير بين أبناء الخليج العربي.

ودعا النظام فى قطر إلى الكف عن دعم الإرهاب وتمويله فى المنطقة، والعودة إلى طريق الصواب والاستجابة للمطالب المقدمة من جانب الدول الأربع بقيادة المملكة العربية السعودية والمتمثلة فى اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة وعلى رأسها التوقف عن دعم وتمويل الإرهاب.

وقال البيان:" أن النهج المقيت المستمر للنظام القطرى فى اتباع سياسات تثير الفرقة والتضليل بما يمثّل سوء النوايا واحتضانه لأشخاص لايريدون خيرًا لشعب البحرين وللشعوب الخليجية وفتح منابره الإعلامية لهم بأن تكون بؤرة إعلامية يحتضن فيها ويبث فكرهم المقيت ويدعون من خلاله للتطرف وشق وحدة الصف الخليجى ونشر الأخبار الكاذبة، إننا نرفض استمرار النهج الإعلامى المعادى الذى تقتات منه (قناة الجزيرة) وتنفّذ به توجيهات النظام القطرى لإثارة الفتن بين الشعوب الخليجية".