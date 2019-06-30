محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد نصار :
أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فتح حدائق العاصمة بشكل مجاني كامل، اليوم الأحد المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وأعلن المحافظ، تخفيض قدره 50% على أسعار تذاكر الأتوبيس النهري، في نفس اليوم بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. فتح حدائق القاهرة بالمجان بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.