اليوم.. فتح حدائق القاهرة بالمجان بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد نصار :

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فتح حدائق العاصمة بشكل مجاني كامل، اليوم الأحد المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأعلن المحافظ، تخفيض قدره 50% على أسعار تذاكر الأتوبيس النهري، في نفس اليوم بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.