"الري": إزالة 46 ألف حالة تعدٍ على النيل.. و6 محافظات تحت السيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، استمرار الوزارة متمثلة في قطاع حماية النيل في الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل لإزالة المخالفات على نطاق واسع على كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن المحافظات التي تم الانتهاء من الإزالات بها هي: (الغربية -البحيرة -كفر الشيخ-دمياط- المنيا -سوهاج).

وقال "السباعي"، فى تصريح لمصراوي، إن عدد المخالفات المحررة منذ بداية الحملة في يناير2015 حتى 27 يونيو الجاري بلغت 53.75 ألف حالة ما بين مبان مخالفة إلى التعدي على حرم النيل، لافتًا إلى أن عدد المخالفات التي تم إزالتها حتى الآن بلغت 46.28 ألف حالة.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة لن تتوقف عن إزالة المخالفات حتى الانتهاء تمامًا من الإزالات.

ولفت إلى أن الحملة تنسق مع رجال الأمن والمحليات للحد من تعرض رجال الإزالة لاعتداء المخالفين، موضحًا أن الهدف هو حماية نهر النيل من كافة أشكال التعدي وتحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وكانت قد انطلقت الحملة القومية لانقاذ نهر النيل في يناير 2015، عقب إطلاق وثيقة "إنقاذ النيل من التلوث والتعديات" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.