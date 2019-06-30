شريف مدكور ينشر فيديو جديد: "إرحموا ريهام سعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة– الخليج 365:
طالب الإعلامي شريف مدكور، جمهوره بالدعاء للإعلامية ريهام سعيد، بعد الكشف عن إصابتها بمرض في الوجه.
وقال "مدكور" بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك في الساعات الأولى من اليوم الأحد: "ريهام سعيد أتظلمت من المجتمع ولم أعرف حتى الآن ما السبب".
وأضاف: "أنا أشتغلت مع ريهام سعيد في قناة المحور والنهار والآن في قناة الحياة، لم أر أحد مثل ريهام سعيد في الجهد والاجتهاد في عملها، هو فيه حد لم كمية التبرعات اللي لمتها ريهام سعيد عبر برنامجها الخيري، الذي تكفل بمصاريف علاج ضخمة".
وواصل: "الناس اللي مش عاجبها ريهام سعيد متتفرجش عليها، أنا متأكد من أنها شخصية قوية وربنا هينصرها وهتقوم من مرضها، ده كفاية الحلقة اللي عملتها في القدس وأترما عليها قنبلة، ريهام عملت في حياتها 3 آلاف حلقة لو 100 مش حلوين طيب ليه الهجوم ده".
واختتم مدكور بثه المباشر "ربنا يشفيكي يا ريهام يا سعيد أنا مش فاهم نوع المرض ده إيه بس اللي فهمته إنه مرض خطير، الست دي طيبة أوي".
كانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت إصابتها بمرض، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام".
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