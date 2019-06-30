"مغفرة وتحمل".. تعليق جديد من ريهام سعيد بعد مرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة جديدة بعد إصابتها بمرض في الوجه.

وأبدت سعيد، في تعليقها تماسكًا وتحلمها المرض، وسط دعوات من متابعيها بالشفاء.

كانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت إصابتها بمرض، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وكتبت "ريهام" قائلة: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا".

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وأثار ما كتبته قلق جمهورها، ما دعا الفنانة ريم البارودي، صديقتها المقربة، إلى الإعلان عن إصابتها بمرض في الوجه وصفته بـ"الخطير"، بحسب ريم.

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