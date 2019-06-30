شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى: التحرش ظهر مع انتشار «التدين السلفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى ما سماه «التدين السلفي»، معزيًا إليه ظهور وانتشار حوادث التحرش في المجتمع المصري، تزامنًا مع أزمة اللاعب الدولي عمرو وردة المتهم بالتحرش.

كتب «عيسى» عبر موقع «تويتر» قائلًا: «التحرش ظهر وانتشر في مصر مع انتشار التدين السلفي الذي يري المرأة بضاعة للفتنة وعورة، ويخاف أن تثيره أصابع المرأة فجعلها تلبس قفازا أسود».

أضاف: «كانت بعض طالبات الجامعات في الستينات يرتدين جيبات فوق الركبة ولا يجرؤ أحد على التحرش بهن، وهكذا تحول المجتمع المتدين بطبعه إلى متحرش بطبعه».