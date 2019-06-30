شكرا لقرائتكم خبر عن «لماذا ابتلاني الله؟».. ريهام سعيد تبدي صلابة أمام «بكتيريا الوجه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتبرت الإعلامية ريهام سعيد أن إصابتها بمرض بكتيريا الوجه ابتلاء من الله لاختبار صبرها وتحملها، وأنه دليل على الحب الإلهي. كتبت، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: «لماذا ابتلاني الله؟ ابتلاك ليغفر لك، ابتلاك ليرى مدى تحملك وصبرك، ابتلاك الله لأنه يحبك». كانت «سعيد» أعلنت إصابتها قائلة: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا».

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