شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر تشارك فى ملتقى التعليم العالى بنيجيريا وتخصص منحا للطلاب النيجيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جامعة مصر بملتقى التعليم العالي المنعقد بمدينة أبوجا بدولة نيجيريا في الفترة من 20 لـ 26 يونيو 2019، وذلك في إطار التواصل مع دول القارة الإفريقية، وافتتاح الجامعة مكتب جديد بنيجيريا لاستقبال الطلبة الوافدين.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي، أن جناحها بالمعرض استقبل عددا من الطلاب الأفارقة ومسؤولي ملف التعليم ومندوب عددا من للجامعات النيجيرية وجامعات أخرى مشاركة من الدول الإفريقية والعربية، وقدم مسؤلوا جامعة مصر عرضا تفصيليا عن نظم الدراسة الجامعية في مصر والشروط والمتطلبات اللازمة، بالإضافة إلى عرض الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة لطلاب مراحل البكالوريوس والليسانس.

وأعلن خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، عن منح تصل لـ25% للطلاب النيجيرين لتشجيعهم على الدراسة في مصر.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسن العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن جناح الجامعة تضمن عرض البرامج الجديدة بكلياتها المختلفة، للتعريف بها وجذب المزيد من الطلاب الأفارقة للالتحاق بالجامعة، مؤكدا أن الجناح شهد إقبالا كبيرا من الطلاب النيجيريين الراغبين في الدراسة بمصر، للإطلاع ومناقشة البرامج التعليمية المختلفة بكليات الجامعة.

وأضاف العزازي، في تصريحات صحفية، أن الجامعة حريصة على تفعيل أوجه التعاون بين مصر وطلاب القارة الأفريقية عبر تقديم خدمات تعليمية تعمل على تنمية مهارات هؤلاء الطلاب بما ينعكس على مجتمعاتهم بالنفع والتطوير والإصلاح.

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وأشاد رئيس الجامعة بمعرض التعليم العالي بنيجيريا، موضحا أنها فرصة جيدة لتلاقي كل الجهات المسؤولة عن التعليم وهو ما يعتبر دليل استرشادي لتسويق الجامعات المصرية خارجيا.

وفي سياق متصل، أوضح خالد عبدالله المشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تسعى لتلبية احتياجات الطلاب الوافدين في مختلف التخصصات، بهدف استعادة مكانة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة علي خارطة التعليم العالي وتوضيح ريادتها بالقارة الأفريقية.

وقال إنهم ناقشوا مع المسئولين عن التعليم في نيجريا أزمة "مفتاح الدرجات" الخاص بتحديد النسبة المئوية للطلاب حالة دراستهم في مصر وعدم تطابقه مع الدرجات المصرية، بما يتيح لهؤلاء الطلاب اتمام دراستهم الجامعية في مصر.

من جهتها، أكدت دينا الأجهوري، مدير المركز الإعلامي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مجلس أمناء الجامعة برئاسة خالد الطوخي، اتخذ خطوات جدية لرفع مستوى العملية التعليمية بما يواكب التطورات العلمية الحديثة.

وأشارت إلى اتجاه مجلس الجامعة إلى خلق تخصصات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق كما اوضحت أن هناك أكثر من تصور لإنشاء وإضافة كليات جديدة لجامعة مصر، والتي يبلغ عدد كلياتها الحالية 13كلية علمية وأدبية ويقوم مجلس الأمناء بمناقشة هذه التصورات في الفترة الحالية خلال اجتماع المجلس.