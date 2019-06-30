شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، وجميع مستشارو الهيئة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكبار رجال الدولة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو عام 2013 لتصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة للشعب المصرى وليست دولة تكون حكراً على فئة أو طائفة أو جماعة معينة.

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها، في بيان له، اليوم السبت، إن الهيئة تؤكد على وحدة الصف بين جموع شعب مصر لتحقيق آماله وطموحاته في ظل القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.