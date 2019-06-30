شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها، في بيان له، اليوم السبت، إن الهيئة تؤكد على وحدة الصف بين جموع شعب مصر لتحقيق آماله وطموحاته في ظل القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.
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