شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة ماليزية.. سيدة فى غيبوية منذ ستة أشهر تلد طفلتها سليمة من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجبت امرأة من مدينة بيتالينج جايا الماليزية طفلة تتمتع بصحة جيدة، بعد 9 أشهر حمل فى حالة غيبوية، فحسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، نقلا عن صحيفة "ذا النجم" الماليزية، بدأت كامارية أروى البالغة من العمر 36 عامًا ، تشكو من الدوخة وعدم وضوح الرؤيةـ وبعد مراجعة الأطباء تم تشخيص وجود ورم في المخ وإجراء عملية جراحية لها، لكن ما لبثت المرأة التى كانت حامل بحلول ذلك الوقت، أن دخلت في غيبوبة فى ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من وجود المرأة في حالة غيبوبة استمر الجنين في النمو، وفي الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل، خضعت المرأة لعملية قيصرية وولدت طفلة سليمة.
وقال زوج المرأة "أحلم برؤية زوجتي مرة أخرى، أنا ممتن لأن ابنتي ولدت بصحة جيدة، مثل الأطفال العاديين الآخرين."
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