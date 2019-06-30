شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار افتتاح المقر الجديد لمصلحة الجوازات بالعباسية بدلا من مجمع التحرير، يقدم الخليج 365 للقراء نبذة عن إدارة الجوازات بوزارة الداخلية وتاريخ إنشائها.

الإدارة العامة للجوازات والجنسية تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب وتعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات.

وإنشئت "إدارة الجوازات والجنسية" بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ثم عدلت مرة أخرى إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ، ثم إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 تم القرار الوزارى رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمى إلى " الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ".

Advertisements

وكانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلى مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد، ثم نقلت بعد ذلك إلى مقرها بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير "مجمع التحرير.

وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108 " لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل، ثم تم افتتاح المقر الجديد بالعباسية.