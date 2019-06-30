شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى يفضح "بى بى سى": أثبتت أن هواها للإخوان ولنظام الملالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، شبكة بى بى سى البريطانية، مشيرا إلى أن تلك القناة أثببت انحيازها لجماعة الإخوان وللنظام الإيرانى. وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": ثبتت قناة bbc بأنه هواها للإخوان ولنظام الملالى، والدليل أنها تجاهلت ثورة الشعوب الإيرانية وتركز وتمعن فى الإساءة للمملكة وتسعى لتخريب وتشويه صورتها. Advertisements وتابع فهد ديباجى: أصبحت الشعوب الإيرانية لا تثق بها وأطلقوا عليها اسم " آية الله بي بي سي" لأن أكثر تقاريرها تدعم سياسة الملالى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محلل سعودى يفضح "بى بى سى": أثبتت أن هواها للإخوان ولنظام الملالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.