شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس ينتقد أداء المنتخب.. وينصح وردة بالذهاب إلى الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس أداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، معتبرًا أن الفريق كان يسير بحذر في المباراتين السابقتين.

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قال في مداخلة مع برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «دايمًا حاسس إننا ماشيين بحذر، ولست راضيًا عن حال المنتخب».

تطرق إلى أزمة اللاعب عمرو وردة، قائلًا: «أنا أعرفه، لكن لازم يتقرص عشان يعرف إن مستقبله على المحك، وياخد درس، ويعرف إن المرة الجاية مش هتعدي».

أضاف: «لو هيتعلم من خطأه يبقى العقاب ده مش قليل. الواحد يتضامن مع حد مش غلطان، ولكن أنا مع إنه يرجع يلعب تاني بس لازم يروح لدكتور».