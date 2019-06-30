شكرا لقرائتكم خبر عن شروط هامة للحصول على الموافقة الأمنية لترخيص المحلات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل عدد من المواطنين، عن شروط الحصول على طلب موافقة أمنية لترخيص المحلات والمنشأت، و"الخليج 365" يوضح الشروط للحصول على طلب الموافقة.
"الإجراءات"
1-التقدم إلى ديوان الإدارة العامة للمساعدات الفنية أو إلى الوحدة الفرعية
ومقرها إدارة البحث الجنائى بكل مديرية امن على مستوى الجمهورية.
2- تحديد موعد للمعاينة الميدانية.
3- استلام الموافقة الأمنية المعتمدة عقب تركيب منظومة التأمين بكاميرات المراقبة الأمنية واختبارها.
" المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة"
1-يجب أن يعتمد النظام على وحدة تخزين لا تقل سعتها التخزينية للأحداث عن 30 يوماً.
2-يجب أن يراعى تركيب مجموعة كاميرات رقمية خارجية ثابتة تغطى محيط المنشأة بالكامل "الواجهة والأضلاع الجانبية" المطلة على الشارع.
3-يجب أن يراعى أن أقصى مسافة، تغطيها كل كاميرا على حدة لا تزيد عن 25 مترا.
"المستندات المطلوبة"
1- خطاب موجه من رئيس الحي أو جهاز المدينة التابعة لها المنشأة إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية.
2-رسم هندسي للمحال أو المنشأة، معتمد من القسم الهندسي بالحي أو جهاز المدينة التابع لها.
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