فيديو.. السيسى يلتقى بوتين وبن سلمان ورئيس الأرجنتين على هامش الـ"20"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ثالث أيام زيارته لمدينة أوساكا اليابانية، للمشاركة فى القمة الرابعة عشر لمجموعة العشرين، استهل الرئيس السيسى نشاطه بحضور ملتقى الرؤساء حول تمكين المرأة. Advertisements ثم شارك فى جلسة العمل الثالثة بعنوان معالجة عدم المساواة. وعلى هامش قمة العشرين التقى السيسى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما استقبل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، والرئيس الأرجنتينى، وسكرتير عام الأمم المتحدة.

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