شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الهيئة العامة للاستثمار برئاسة محسن عادل، على اعتماد التطبيق الإلكترونى للتصويت E-MAGLES باستخدام النظام فى عقد الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لقانونى الشركات والاستثمار، وذلك فى إطار توجه الدولة المصرية لتطوير بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع مناخ الاستثمار، والذى سيسهم بشكل ملحوظ فى تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد والتكلفة مما يخدم الاتجاه العام للدولة فى سبيل التحول الرقمى.

وكان محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، قد وجه بإنشاء وتطوير هذا التطبيق الفعال، مؤكدا أن نظام التصويت الإلكترونى الذى يوفره سيسهل للمساهمين المشاركة بفاعلية فى اجتماعات مجالس الإدارة، ودعوات الجمعيات العمومية والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

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ومن جانبه قال محمد يحيى عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وعضو لجنة القيد بالبورصة وعضو مجلس إدارة شركة EGID و التى قامت بتصميم التطبيق، إنه سيكون وسيلة جيدة وفعالة لإرسال جميع الوثائق الضرورية فى شكل مرفقات لجميع المساهمين لعرضها و التعليق عليها، هذا بالإضافة إلى أن نتائج هذه الاجتماعات سوف تكون معتمدة من GAFI.

وأكد العضو المنتدب لشركة EGID المهندس ياسر الضوى، أن التطبيق الإلكترونى الجديد يستخدم أعلى المعايير الأمنية فى حماية المعلومات مستخدما أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، كما أن التطبيق يربط مجموعة كبيرة من قواعد البيانات للعديد من الجهات المختلفة مستخدما أعلى الوسائل للحفاظ على سرية البيانات ونزاهة آلية التصويت من دقة بيانات الشركة ومساهميها ومن لهم الحق فى التصويت علي قراراتها.

وجدير بالذكر أن شركة مصر لنشر المعلومات كانت قد أعلنت فى الشهر الماضي الانتهاء من تطوير التطبيق الالكترونى E-MAGLES بالتعاون مع GAFI.