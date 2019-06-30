البابا تواضروس مهنئا السيسي بذكرى 30 يونيو: حافظت على البلد من التمزق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى 30 يونيو.
وجاء فى البرقية: "يطيب لى أن أهنئ سيادتكم، والشعب المصرى كافةً، بالإصالة عن نفسى وعن الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية بالذكرى السادسة، لثورة الثلاثين من يونيو تلك الثورة الشعبية التى حافظت على بلادنا من التمزق والتى حماها جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة والتى مهدت الطريق لاستقرار المجتمع فى شتى المجالات".
واختتم قداسة البابا تواضروس الثانى برقيته: "نصلى إلى الله أن يهبكم الحكمة فى قيادة مصر نحو آفاق المستقبل لمزيد من النمو والازدهار لشعبنا الأبى الوفى".
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