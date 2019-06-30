شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بالعدالة والتنمية: قيادات حزبية ستنشق وتنتقل لحزب بابا جان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أرطغرول جوناى، وزير الثقافة والسياحة السابق، والقيادى بحزب العدالة والتنمية، أنه كان يحضر اجتماعات باباجان الخاصة بحزبه الجديد، من حين لآخر.

وأكد جوناى، على أن تأسيس الحزب الجديد سيشهد انتقال عدد من قيادات العدالة والتنمية، قائلًا: "على باباجان سيكون المتحدث الإعلامى باسم اللجنة الخماسية المعنية بتأسيس الحزب الجديد".

ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن "جوناي" أشار إلى أن هناك دعوة لعدد كبير من العلماء فى الخارج، موضحًا أن الحزب سيمثل جميع تيارات المجتمع.

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وقال جوناي: "ليس من الصحيح أن المقصود هو تأسيس حزب من داخل حزب آخر فقط، وإنما تتم استشارة الجميع"، مؤكدًا على ضرورة ظهور الحزب الوليد مع مطلع العام الجديد على أقصى تقدير.

وكان جوناى من الوجوه الليبرالية المعروفة فى حزب العدالة والتنمية، وساهم فى انفتاح الحزب الحاكم على عدد من القطاعات، لكنه استقال اعتراضا على طريقة تعامل أردوغان مع قضية ملفات الفساد والرشوة التى طفت على السطح عام 2013.

جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد السابق على باباجان يجرى منذ عدة أشهر مشاورات لتأسيس حزب جديد يضم منشقين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، ومن المقرر أن يكون رئيس الجمهورية السابق عبدالله جول رئيسا شرفيا للحزب.