شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب الترفيهية ودخول حديقة حيوان الحديقة الدولية بنصف الثمن بمناسبة 30يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن جميع حدائق القاهرة ستفتح أبوابها غدا الأحد، احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، وتنفيذا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن ما يقرب من 30 حديقة متخصصة أعدت برامج للزائرين للاحتفال بذكرى الثورة.

وأضاف اللواء محمد سلطان، لـ"الخليج 365"، الحديقة الدولية من بين الحدائق التى تستقبل الزوار بالمجان، بالإضافة إلى إتاحة بعض الألعاب الترفيهية بها بنصف الثمن، مثل العربات التصادمية والألعاب المائية، وكذلك فتح حديقة حيوان الكائنة بالحديقة الدولية بنصف الثمن، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق لأداء عمل مسرحى على مسرح الحديقة الدولية.

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وكانت محافظة القاهرة أعلنت فتح جميع الحدائق "العامة والمتميزة والمتخصصة" بالمجان أمام الجمهور، وكذلك تخفيض تذاكر الأتوبيس النهرى 50% على جميع الخطوط، غدا الأحد، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.