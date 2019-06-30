نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروع "شارع مصر" بالنزهة ويلتقى الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، مشروع "شارع مصر" بحى النزهة، وهو أول شارع تم تنفيذه لتقنين مشروعات عربات المأكولات المتنقلة الخاصة بالشباب، لمتابعة المشروع والاستماع للشباب. واستمع نائب محافظ القاهرة لآراء شباب المشروع ومقترحاتهم لاستمرار نجاح المشروع ، ومعرفة المشاكل التى تواجههم، وذلك بحضور رئيس حى النزهة ومندوب الشركة التى تدير المشروع. Advertisements وعبر الشباب عن سعادتهم باللقاء مؤكدين على أن نائب محافظ القاهرة وعدهم بعرض مقترحاتهم على اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر



نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر



نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر



نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر

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