شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كنائس المعادى تختتم احتفالية كرنفال الطفولة بمشاركة 1600 طفل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم إيبارشية المعادى، اليوم الأحد، كرنفال الطفولة السادس عشر، والذي تنظمه خدمة التربية الكنسية بالإيبارشية بمدرسة الكرمة بالقطامية تحت عنوان "عندى شجاعة".
ومن المنتظر أن يشارك فيه ما يقرب من 1600 طفل من 16 كنيسة من كنائس الإيبارشية إلى جانب 130 خادم وخادمة، وشهد فعاليات اليوم الأول الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس والآباء الكهنة المسئولين عن خدمة التربية الكنسية بالإيبارشية.
قدمت فقرات الكرنفال مرتين يوميًا خلال أيامه الثلاثة حيث تم تقسيم الأطفال المشاركين فى الكرنفال إلى ست مجموعات.
ويتضمن برنامج الكرنفال عرضًا مسرحيًا افتتاحيًا، بالإضافة إلى 6 ألعاب يوزع عليها الأطفال بجانب عرض لقصة يونان، كما ضم الكرنفال عدد من ورش العمل للأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. كنائس المعادى تختتم احتفالية كرنفال الطفولة بمشاركة 1600 طفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.