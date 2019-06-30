شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى: الشعب المصرى رأس الحربة فى التصدى لمخططات خلية الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد مصطفى، الخبير الأمني، إن خلية الأمل التى نجحت الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض عليها، وفضح مخططاتها أمام المصريين، وكشفت حقائق نوايا جماعة الإخوان الإرهابية فى ضرب حالة الإستقرار التى تعيشها مصر من خلال مخطط فوضوى يهدف لإثارة الرأى العام واستهداف مؤسسات الدولة يؤكد قدرة الأجهزة الأمنية فى مواجهة الجرائم قبل وقوعها.

وتابع الخبير الأمنى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن خلية الأمل التى تدار بأموال جماعة الإخوان الإرهابية وبدعم من قوى خارجية لدول معادية للدولة المصرية مثل قطر وتركيا صدمت من قوة وقدرة الأجهزة الأمنية على كشف مخططاتهم وإحباط كل محاولاتهم فى إستهداف مصر والمصريين.

وأوضح "مصطفى" أن الشعب المصرى أصبح رأس الحربة فى إفساد مخططات خلية الأمل، وكل مخططات الجماعة الإرهابية، من خلال دعمة المستمر لأجهزة الدولة، وكذلك والوقوف خلف الأجهزة الأمنية.