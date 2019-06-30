شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ799 طالبًا فى ثامن أيام امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحى لمتابعة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة لـ 799 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثامن أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

وجاءت أغلب الحالات تعانى من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقى الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوى وكسور وتشنجات وهبوط فى نسبة السكر بالدم.

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وتم إسعاف 765 حالة فى مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، وتم تحويل 34 حالة للمستشفيات لتلقى العلاج، حيث تم خروجهم جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بـ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، كما تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة.

وتم التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلاً عن توفير مشرف طبى داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسباً لأى طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.