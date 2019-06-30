شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: استخدام الشعارات السياسية فى المدرجات خروج عن الروح الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، إن استخدام الشعارات السياسية فى المدرجات الرياضية خروج على مقتضى الروح الرياضية.
وأكدت الأوقاف، أن استخدام الشعارات السياسية فى المدرجات الرياضية يعد خروجًا واضحًا وسافرًا على مقتضيات الروح الرياضية، ويجب على جميع الاتحادات الدولية مضاعفة عقوبات الاستغلال السياسى أو العنصرى للأحداث الرياضية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع من تسول له نفسه التسلل لإفساد الفعاليات الرياضية أو استغلالها سياسيًا.
وأضافت، أن سبب المطالبة بهذه الإجراءات حتى لا تتفشى هذه الظواهر السلبية وبما يخرج الرياضة عن أهم ما يميزها وهو ما يعرف بالروح الرياضية المتسامحة، وألا يسمح لأى جماعة متطرفة ببث عناصرها لاستغلال هذه الأحداث، وعلى جميع الاتحادات الوطنية والقارية إعمال شأنها بما يحقق أمن الملاعب وسلامتها وعدم الخروج بها إلى التوظيف السياسى أو العنصرى.
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