شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. كيف تصدت ثورة 30 يونيو لاستغلال الإخوان للدين بطرق مشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد على بكر باحث المتخصص فى شئون الحركات المتطرفة، ومساعد رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية بالأهرام، الخسائر التى تكبدتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو عام 2013، قائلا :"ثورة 30 يونيو مثلت بداية النهاية لجماعة الإخوان فى مصر على أكثر من صعيد".

وأضاف "بكر" فى تصريحات لـ" الخليج 365" :" ثورة 30 يونيو قدرت تقضى على النشاط التنظيمى لجماعة الإخوان الإرهابية المتغلغل فى أكثر من المجال، إذ وقفت نشاطهم المشبوهة لاستغلالهم للدين، حيث كانت تستخدم العمل الدعوى والخدمى لتحقيق أجندة مشبوهة" مضيفًا والأخطر من ذلك أن ثورة 30 يونيو كشفت العنف الكامن داخل الجماعة سواء من خلال استخدام عناصر الإخوان العنف بشكل مباشر ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة أو على مستوى العمل التنظيمى المسلح من خلال حركات حسم ولواء الثورة".

وتابع :"كما أن تصنيف الإخوان الدولة المصرية لجماعة الإخوان على أنها جماعة ارهابية شل كثير من قدرت الجماعة على الحركة والمنارة وبالتالى نستطيع أن نقول أن ثورة 30 يونيو استطاعت أن توجه ضربة قاصمة للجماعة التى استمرت تعمل على مدار 8 عقود".