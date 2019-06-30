شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحى بحى الأسمرات يتناول قضية "زواج القاصرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت فرقة إبداعات، المسرحية، العمل المسرحى "قبل الأوان" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بحى الأسمرات، تناولت المسرحية قضية زواج القاصرات وكيفية مواجهتها والتوعية بمخاطرها، أخرجها وألفها الدكتور طارق عبد العزيز، وشارك فى الإعداد الدكتور طلعت عبد الرحيم والدكتورة منى حمدى.

وشهدت المسرحية حضور كثيف من أهالى الأسمرات، بحضور حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، والذين أشادوا بالعمل، وطالبوا بإعادة عرضه مرة ثانية فيما بعد، وذلك بمسرح حى الأسمرات.

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ويأتى العمل ضمن عدة أعمال يتم تقديمها بحى الأسمرات، تهدف التوعية بأهم القضايا مثل مكافحة المخدرات، وتنظيم الأسرة، وقضايا المرأة، وغيرها.