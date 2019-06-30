شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالواحات البحرية والبويطى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن بدء الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية بمركز ومدينة الواحات البحرية ومدينة الباويطى، والتى تستمر حتى 22 من الشهر القادم، وذلك فى إطار الخطة الزمنية للتحصين على مستوى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى. ووفرت مديرية الطب البيطرى بالجيزة، اللقاحات اللازمة لعملية التحصين والسرنجات والسنون والأدوات لحفظ اللقاحات، المستخدمة فى الحملة. Advertisements كما وفرت محافظة الجيزة من خلال مدينة الواحات البحرية سيارات لتسهيل عمل الحملة وتحقيق أقصى استفادة منها.

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